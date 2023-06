Esperienza di Forest Bathing

Domenica 4 Giugno 2023 dalle 09:15 alle 12:30

Una passeggiata condotta da una Guida Forest Therapy Hub immersi in natura in un'area vivacemente movimentata dall'acqua, con torrenti e cascate, attraversando boschi ad un'altitudine intorno ai 1100 m s.l.m. nel cuore pulsante del Parco del Frignano. Qui potremo immergerci nel bosco e vivere l'energia dell'acqua! Workshop finale per trasformare l'esperienza in qualcosa "da portare con sè".

Ritrovo: ore 9:15 a Sant'Annapelago. L'iniziativa si concluderà alle 12:30.

Info e prenotazione obbligatoria entro sabato 03 giugno Emanuela 338 7969269 ceas@parchiemiliacentrale.it

Note: è necessario indossare scarpe da trekking, abbigliamento comodo e caldo e nello zaino portare una borraccia e un panno per sedersi.