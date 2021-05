Wild Family adventure - Un week end nel bosco

Da Sabato 22 a Domenica 23 Maggio 2021

Un'occasione per imparare a sfruttare i nostri sensi e la creatività che di norma teniamo a bada, ingegnandoci per vivere al meglio in assenza di comfort. Vivremo due giorni faccia a faccia con la realtà, ma soprattutto avremo modo di conoscere meglio quegli aspetti dei nostri bambini che spesso sottovalutiamo. Impareremo l'importanza del confronto, dell'empatia e della pazienza.

Camminate, laboratorio del fuoco, costruzione di un rifugio, grigliata sotto le stelle saranno soltanto alcune delle esperienze che vivremo insieme.

Costo: 100 euro adulti , 60 euro bambini dai 6 ai 12 anni

Info e prenotazione: rifugiospigolino@gmail.com 342 8054060

Note: l'esperienza verrà confermata con un minimo di 8/10 partecipanti

In collaborazione con Alpha Survival Outdoor Academy

Fanano 41021 Italy Luogo: Loc. Capanna Tassoni

Comune: Fanano (MO)

Provincia: Modena Regione: Emilia-Romagna

Organizzatore: Rifugio Spigolino



