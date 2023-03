A noi di Parcogallipolicognato è sempre piaciuto festeggiare l'8 marzo con l'arrivo della Cicogna nera

(Accettura, 08 Mar 23) Siamo stati fermi per varie ragioni per due anni, ma finalmente le webcam della Cicogna nera nel nostro Parco sono tornate. E sono tornate alla grande!

In questi due anni abbiamo monitorato un altro sito di nidificazione di questa affascinante e rara specie per l'Italia e così il nostro Parco conferma di essere prezioso scrigno di biodiversità naturale. Una nuova coppia sta nidificando tra le rocce di olivetolucano. Da oggi si può approfondire la conoscenza della Cicogna Nera del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane sul sito cicognaparcogallipoli.it e osservare 24 ore su 24 il nido di Oliveto Lucano qui: cicognaparcogallipoli.it/cicogna_nera_oliveto...



Ma faremo anche meglio: poiché la cicogna è una specie migratrice che trascorre l'inverno in Africa sub-sahariana, presto monitoreremo le lunghe migrazioni tra l'Europa e il continente africano, mediante l'utilizzo di strumenti GPS che ci aiuteranno a comprendere le strategie migratorie di questa specie rara e minacciata, ancora poco diffusa nel nostro Paese.



Buona visione e bentornata Cicogna Nera!