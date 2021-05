Parco geominerario storico ambientale della Sardegna

Just Transition Fund – Progetto TouRemine

(Iglesias, 03 Mag 21) Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ha presentato, così come fece per lo Sviluppo per il Sud il progetto per l'impostazione del piano territoriale del Sulcis Iglesiente a valere sul fondo europeo Just Transition Fund.

Il nuovo progetto parte da un'attenta analisi delle necessità espresse dai Comuni del Parco, e mira alla tutela dell'enorme patrimonio del territorio, alla sua valorizzazione in termini di fruizione turistica, alla sostenibilità ambientale ed alla transizione ecologica.

Maggiori informazioni