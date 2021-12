Open Your Mine

Miniere Aperte 2021 – Carbonia, Grande Miniera di Serbariu 18.12.2021

(Iglesias, 02 Dic 21) A 20 anni dalla propria istituzione, e nell'anniversario di fondazione della città di Carbonia, il Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, in collaborazione con il Comune di Carbonia, coglie l'occasione per realizzare un evento culturale teso a promuovere l'identità dei territori del Parco, migliorarne la percezione, evidenziarne le potenzialità in chiave innovativa e sostenibile sotto il profilo economico, culturale e ambientale.

Il 18 dicembre 2021, a partire dalle 9.00 e fino alle ore 19.00, tutti i musei, centri di ricerca e della cultura presenti nell'area della Grande Miniera di Serbariu di Carbonia apriranno le loro porte e potranno essere visitati gratuitamente insieme a guide ed esperti del settore, per un momento di incontro e condivisione tra la comunità e chi, a vario titolo, opera ancora nell'ambito minerario.

