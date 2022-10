Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna

Nebida (Iglesias), 05/11/2022

(Iglesias, 25 Ott 22) Ritorna sabato 5 novembre 2022 nel territorio di Iglesias "Open your Mine – Miniere Aperte", iniziativa ideata, promossa e coordinata dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per promuovere l'identità delle aree ex minerarie, migliorarne la percezione ed evidenziarne le potenzialità in chiave innovativa e sostenibile.

La giornata "OYM" è organizzato dal Parco Geominerario in collaborazione con il Comune di Iglesias, l'associazione Minatori Nebida onlus, il Consorzio Turistico per l'Iglesiente e IglesiaServizi srl. Sono previsti diversi appuntamenti ed attività gratuite, con l'accompagnamento di guide ambientali escursionistiche, cicloescursionistiche e turistiche, geologi ed ex minatori, per cui è obbligatoria la prenotazione.

