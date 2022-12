Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna

(Iglesias, 07 Dic 22) Si aprirà a Carbonia, domenica 11 dicembre 2022, l'ultimo appuntamento annuale con OPEN YOUR MINE, l'iniziativa del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ideata per promuovere l'identità dei territori del Parco Geominerario, migliorarne la percezione, evidenziarne le potenzialità in chiave innovativa e sostenibile, in collaborazione con istituzioni, enti, associazioni, operatori e gestori dei siti interessati.

La manifestazione sarà articolata su due giornate, 11 e 18 dicembre, con un ricco programma di attività culturali, scientifiche, divulgative e ricreative ad ingresso gratuito, alcune a numero limitato di partecipanti, per le quali si rende necessaria la prenotazione da parte degli interessati.

Maggiori informazioni