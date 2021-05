GLI INSETTI INDICATORI DI QUALITA’ AMBIENTALE E DI CAMBIAMENTO CLIMATICO

Mercoledì 2 Giugno 2021 dalle 10:00 alle 13:00

Ritrovo ore 10.00 presso il parcheggio località Cà de Mandorli (San Lazzaro di Savena)

Termine ore 13.00.

Attività gratuita.

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro sabato ore 12. Cell. 339.7223132.

IN CASO DI MALTEMPO O NON SVOLGIMENTO IN PRESENZA PER DISPOSIZIONI DPCM L'EVENTO SI REALIZZERÀ IN MODALITÀ WEBINAR.

L'evento rientra nel Progetto LIFE EREMITA che ha l'obiettivo di preservare popolazioni residuali e isolate di insetti forestali e d'acqua dolce in Emilia-Romagna.

Per adeguarci alle linee guida ministeriali e alla sicurezza per il contenimento del contagio COVID 19, il numero dei partecipanti sarà limitato.

Sarà necessaria la sottoscrizione dell' autodichiarazione e il rispetto delle regole

San Lazzaro di Savena 40068 Italy Luogo: Parco dei Gessi bolognesi e calanchi dell'Abbadessa

Comune: San Lazzaro di Savena (BO)

Provincia: Bologna Regione: Emilia-Romagna

Organizzatore: Ente Parchi Emilia Orientale

Info Email: cristina.gualandi@enteparchi.bo.it Info Line: 339.7223132 BolognaEnte Parchi Emilia Orientale

Tag: bambini