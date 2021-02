Arriva l’Inverno al Parco, con tante proposte e iniziative da seguire

(Cuneo, 05 Feb 21) Arrivano le proposte targate Parco fluviale Gesso e Stura per i prossimi due mesi, con un calendario "Inverno al Parco" ricco di iniziative e idee per tutti i gusti e le fasce d'età. Le proposte del Parco, nel completo rispetto delle misure per il contenimento della pandemia, saranno per ora ancora tutte a distanza e online, con una modalità che nei mesi scorsi ha riscosso un buon successo di pubblico e di apprezzamento, con un numero di visualizzazioni molto alto (i laboratori virtuali e gli eventi dei mesi di novembre e dicembre hanno fatto registrare qualcosa come 6.000 visualizzazioni complessive).

Da febbraio si partirà con una serie di "lunedì scientifici", laboratori online con esperimenti scientifici per diverse fasce d'età, l'8 febbraio l'appuntamento sarà dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, dagli 11 ai 14 anni, mentre il 1° marzo ai piccoli della scuola primaria.

Per martedì grasso, il 16 febbraio, il Parco propone invece "Carnevale al Parco", un laboratorio dedicato alla costruzione di simpatiche maschere, all'insegna della sostenibilità, e rivolto a famiglie con bambini. Marzo propone poi un appuntamento speciale in occasione dell'equinozio di Primavera e un particolare "lunedì scientifico" in occasione della Giornata internazionale dell'acqua del 22 marzo, con esperimenti scientifici in cui tutti potranno cimentarsi.

Per partecipare ai laboratori è sufficiente collegarsi al canale YouTube del Parco fluviale. La partecipazione è gratuita. Per informazioni è possibile telefonare allo 0171.444501 o scrivere a eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it, mentre per consultare tutte le iniziative e i dettagli è sufficiente collegarsi al sito del Parco (www.parcofluvialegessostura.it) o ai suoi canali social.

Intanto, in attesa di poter tornare a proporre nuove iniziative in presenza, le proposte del Parco in modalità a distanza riguardano anche i corsi di formazione per insegnanti e la didattica a distanza. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Parco oppure scrivere a didattica@ comune.cuneo.it.