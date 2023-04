(Cuneo, 04 Apr 23) Torna, ad aprire il calendario della "Primavera al Parco", il tradizionale Trekking di Pasquetta, la passeggiata animata che da anni accompagna i cuneesi nel Lunedì dell'Angelo. L'appuntamento è lunedì 10 aprile, con ritrovo all'Infopoint del Parco, in piazzale Walther Cavallera 13, per una piacevole passeggiata per famiglie, in compagnia delle guide del Parco fluviale e i professionisti dell'A.O. S. Croce e Carle che proporranno riflessioni su stili di vita per la salute della famiglia. Lungo il percorso tappe con animazione per bambini. Al termine della mattinata possibilità di pic- nic libero e, per chi lo desidera, nel pomeriggio apertura straordinaria dello Spazio multisensoriale f'Orma per sperimentare l'emozionante camminata a piedi nudi. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria scrivendo a eventi.parcofluviale@comune.it o telefonando allo 0171/444501.



Dopo l'apertura straordinaria in occasione del Trekking di Pasquetta, lo Spazio multisensoriale f'Orma riaprirà al pubblico dal 14 aprile con possibilità di visita in autonomia il venerdì, sabato e domenica dalle ore 14,30 alle 18. Il Parco organizza inoltre visite giocate per famiglie ed esperienze guidate di barefoot la domenica mattina con operatori formati alla camminata a piedi nudi, per renderla un'esperienza coinvolgente, di profonda connessione e immersione nella natura. Info e prenotazioni, che anche in questo caso sono obbligatorie, possono essere effettuate via email eventi.parcofluviale@comune.it o telefono 0171/444501.

Il calendario primaverile del Parco continua con i due appuntamenti di Avventura Geologica a Fossano: sabato 15 aprile con una visita gioco al Museo Federico Sacco, pensata per famiglie con bambini dai 10 anni in su e domenica 16 aprile col trekking alla Foresta Fossile.

All'Orto didattico invece sabato 22 aprile con un laboratorio dedicato ai bambini tra 5 e 8 anni dedicato alla salute e alla sostenibilità intitolato Missione Legumi.

L'Apiario didattico del Parco accoglierà grandi e piccini sabato 29 aprile, 27 maggio e 14 giugno con l'amatissimo Vita da api, un'esperienza unica che permetterà ai partecipanti di curiosare all'interno di un'arnia attraverso una piccola telecamera. Quest'anno sarà dedicato al mondo delle api anche l'evento organizzato dai volontari del Servizio Civile Universale in forza al Parco: "Bee Happy", sabato 13 maggio alla Casa del Fiume, visita in apiario, giochi, quiz e naturalmente… merenda!

In occasione della Festa della Mamma, il Parco propone presso il salone municipale di Cervasca un laboratorio creativo di arte e giardinaggio per bambini tra i 4 e i 12 anni intitolato In-Vaso per realizzare un regalo speciale.

Il Parco parteciperà inoltre ad alcuni appuntamenti speciali previsti in città, come il CuneoMontagnaFestival, che si terrà in una versione diffusa in città dal 18 al 21 maggio e la Festa della Nascita domenica 14 maggio al Parco della Resistenza.

Tutte le iniziative del calendario "Primavera al Parco" e i loro dettagli sono consultabili sul sito del Parco, dove è anche possibile scaricare il calendario completo in formato pdf.

Salvo diversa indicazione, tutte le attività sono a pagamento e i biglietti disponibili su www.parcofluvialegessostura.it oppure acquistabili presso l'Infopoint di in piazzale Walther Cavallera 13, aperto dal weekend di Pasqua anche il sabato, la domenica e festivi con un orario più esteso: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

È possibile contattare la segreteria del Parco telefonando allo 0171.444.501 o scrivendo a eventi.parcofluviale@comune.it