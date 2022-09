Sabato 24 Settembre 2022

Che cos'è una specie aliena? Quale importanza può avere sul mondo come lo conosciamo? è sempre impattante, invasiva, distruttiva, o può tornare utile? L'uomo può essere considerato una specie aliena in certi territori? Alieni come noi è un progetto che esplora l'influenza sugli ecosistemi di piante e animali estranei ai nostri ambienti, con impatti anche sociali e culturali sulla nostra società umana, che a sua volta ha un ruolo chiave nella loro stessa esistenza

Cuneo, quartiere San Paolo, giardino di via Leonardo Ferrero