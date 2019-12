Ciaspolando > Verso il Presepe Vivente di San Michele

Venerdì 27 Dicembre 2019

In occasione del Presepe Vivente di San Michele di Cervasca, il Parco fluviale Gesso e Stura propone una semplice passeggiata con le ciaspole ai piedi fino alla borgata, così da vivere in modo magico e suggestivo il paesaggio invernale e immergersi al meglio nello spirito del Natale. Percorso nei boschi di circa 1 ora (2 km, 100 m di dislivello). Ritorno in autonomia su sentiero con neve battuta in discesa (20 minuti) percorribile con o senza ciaspole oppure in gruppo accompagnato alle ore 22.30. La passeggiata naturalistica verrà confermata con qualunque condizione meteo.

Dalle ore 18.00 del giorno dell'evento sarà attivo il numero 3454.1028080.

Prenotazione obbligatoria, 0171444501 - eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it

Gratuito. Possibilità di noleggio ciaspole € 3.

Cervasca, frazione San Michele, ritrovo in via Comba angolo via Aranzone, ore 19.30

Cervasca 12010 Italy Comune: Cervasca (CN)

Provincia: Cuneo Regione: Piemonte



