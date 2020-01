Una vita plastic free? Chiacchierando con Marina

Sabato 18 Gennaio 2020

Si può o non si può? Una sfida in un mondo dove la plastica regna sovrana, nuove abitudini, vecchie consuetudini, piccoli trucchi e tanta attenzione, ma NON acquistare plastica si può. Semplici gesti quotidiani che ci portano a fare scelte un po' scomode ma alla portata di tutti, quasi un gioco da un anno e mezzo e indietro non si torna. Senza puntare l'indice contro un materiale che ha in sè anche aspetti positivi il Science Cafè curioserà nella vita senza acquisti "plastificati" di Marina Berro e approfondirà alcuni aspetti ambientali a tema con Andrea Vico (giornalista e divulgatore scientifico). Introduce Anna Cattaneo (Colibrì - soc. coop. soc. onlus). Durante l'incontro Colibrì Altromercato offrirà tisane e biscotti equosolidali. Porta con te la plastica che è passata nella tua vita negli ultimi due giorni!

Prenotazione consigliata a eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it oppure 0171.444501 / gratuito (posti limitati).

Cuneo, Colibrì Altromercato, corso Dante 33

Cuneo 12100 Italy Luogo: Colibrì Altromercato, ore 18.00

Comune: Cuneo (CN)

Provincia: Cuneo Regione: Piemonte



