Obiettivo Natura > Fotografia naturalistica al Parco

Martedì 21 Gennaio 2020

La fotografia naturalistica come mezzo per raccontare uno degli infiniti capitoli del grande libro della Natura. Incontro con l'Associazione Fotografi Naturalisti Italiani a cura di Cuneofotografia in collaborazione con il Parco fluviale Gesso e Stura.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Info: www.cuneofotografia.it

Cuneo 12100 Italy Luogo: La Casa del Fiume, ore 21.00

Comune: Cuneo (CN)

Provincia: Cuneo Regione: Piemonte



