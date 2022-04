Passeggiata animata in compagnie delle guide ITUR del Parco fluviale

Lunedì 18 Aprile 2022

Durante l'evento saranno presenti professionisti dell'A.O. S. croce e Carle che proporranno riflessioni su stili di vita per la salute della famiglia. Possibilità di pic-nic libero. Nel pomeriggio apertura straordinaria del percorso f'Orma e della mostra "Alieni come noi". In caso di pioggia l'evento sarà annullato.

Prenotazione obbligatoria su Biglietteria online e presso Infopoint.

Gratuito

Cuneo, ritrovo presso Infopoint Parco, p.le W. Cavallera 13. ore 10.00 - 17.00