Sabato 23 Aprile 2022

Esperienza a piedi nudi semplice e accessibile a tutti per vivere il percorso f'Orma e sperimentare una serie di esercizi in grado di regalare a chi li pratica energia e vitalità. Un ottimo modo per affrontare la giornata con il piede giusto.

Prenotazione obbligatoria su biglietteria online oppure presso l'Infopoint.

Quota di partecipazione € 8 a persona.

Cuneo, f'Orma, p.le W. Cavallera 13, ore 7.30 - 8.30