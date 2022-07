Eco laboratorio per famiglie

Venerdì 15 Luglio 2022

Attività per famiglie con bimbi di 3-8 anni. Entriamo in contatto con la natura che ci circonda: ascoltiamo i suoni del bosco, osserviamo i colori dell'estate e lasciamoci trasportare da eco-letture e giochi sensoriali in natura.

Prenotazione obbligatoria su biglietteria online oppure presso l'Infopoint.

Quota di partecipazione € 5 a persona.