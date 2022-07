Venerdì 22 Luglio 2022

Suoni e colori dell'estate saranno scenografia al trekking serale a misura di famiglie ma adatto a tutti in cui passeggiando per il parco fluviale scopriremo la bellezza della natura a portata di... occhio. Giunti in zona Crocetta, se saremo fortunati, ci faremo incantare dal volo delle libellule che in questo periodo dell'anno popolano il Parco. Possibilità di pic nic libero nei pressi dei laghetti.

Prenotazione obbligatoria su biglietteria online oppure presso l'Infopoint.

Quota di partecipazione € 5 a persona.

Cuneo, zona Crocetta, ritrovo presso Santuario degli Angeli, ore 18.30 - 20.00