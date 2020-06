Revisione della segnaletica perimetrale del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea

(Solaro, 01 Giu 20) È iniziata nei giorni scorsi la sistemazione della nuova segnaletica perimetrale del Parco. I cartelli con la dicitura "Parco delle Groane e della Brughiera Briantea" saranno posizionati proprio nella nuova porzione di area protetta ovvero nei comuni che prima facevano parte del Plis della Brughiera Briantea e nei comuni di Cantù, Cermenate, Cucciago, Fino Mornasco e Vertemate con Minoprio che hanno concorso all'ampliamento del parco regionale inserendo alcune aree verdi presenti sul loro territorio. Anche presso la Riserva naturale della Fontana del Guercio a Carugo è prevista l'installazione di una nuova cartellonistica.

I Numeri

In tutto saranno 400 tra cartelli perimetrali principali 50X70 (posizionati lungo le strade della viabilità principale che intersecano il perimetro del Parco o della Riserva Naturale) e cartelli perimetrali secondari 21X30 (posizionati lungo le strade della viabilità secondaria che intersecano il perimetro del Parco o della Riserva Naturale). Sono in alluminio scatolato con uno spessore di 2.5 mm. Di questi, 220 andranno a sostituire quelli già esistenti del vecchio Plis e 180 sono del tutto nuovi. Inoltre saranno posizionate anche 100 tabelle di segnalamento (21X30) - in alluminio piano, 0.5 mm di spessore - lungo il perimetro del Parco Naturale "delle Groane". La spesa ammonta a circa 40mila euro.