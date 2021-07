Manutenzione del Parco. Valorizzazione del territorio, nuove ciclabili ed arredi

(Solaro, 14 Lug 21) Proseguono anche in questi mesi estivi le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno del Parco Groane e della Brughiera Briantea. In questi giorni è stato avviato infatti il secondo intervento programmato per gli sfalci e le sfrondature della vegetazione sulle piste ciclopedonali ed aree ad uso pubblico collocate nell'area storica del Parco Groane e in località Fecchio a Cantù (CO).

Nelle prossime settimane diversi i lavori che interesseranno svariate aree e Comuni legati al Parco, come quello destinato alla valorizzazione del percorso d'accesso all'Abbazia di Vertemate (CO), al rifacimento del ponticello ciclopedonale situato a Cogliate (MB) e alla realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclopedonale in località Valera ad Arese (MI). Oltre a questo è inoltre programmato per le prossime settimane un ulteriore importante intervento di rifacimento di alcune strutture d'arredo in località Laghetti della Mordina a Mariano Comense (CO).