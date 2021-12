Comunità del Parco delle Groane. «Variante, risultato importante per il Parco e la Comunità»

(Solaro, 22 Dic 21) Nella giornata di ieri 21 dicembre presso la sede dell'Ente in via della Polveriera a Solaro si è riunita la Comunità del Parco delle Groane dove importanti deliberazioni sono avvenute in merito all'O.d.g. trattato.

«Oltre a quanto strettamente legato alla normale amministrazione interna del Parco - spiega il Presidente del Parco delle Groane, Emiliano Campi - tengo a sottolineare l'importante delibera con la quale ieri si è dato il via all'Adozione della Variante Generale al Piano Territoriale del Parco finalizzata alle aree di ampliamento di cui alla L.R. 39/2017, alla stesura delle norme del Parco Naturale e all'adeguamento ed aggiornamento delle Norme Tecniche, alle rettifiche della disciplina del Parco, di cui alla L.R. 31/1976 e L.R. 7/2011. Un risultato importante - prosegue Campi - perché abbiamo messo in sicurezza la zona di ampliamento. Un piano condiviso che vogliamo condividere sempre di più con le osservazioni che tutti i cittadini, gli enti e le associazioni anche ambientaliste potranno fare nei 90 giorni previsti dalla pubblicazione. Abbiamo inoltre, cosa importante, non aumentato bensì diminuito il consumo di suolo».