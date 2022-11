Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale

Scopri le Foreste del Parco GruBrìa e diventa artista per un giorno

Sabato 26 Novembre 2022

Sabato 26 novembre ore 15.30

Ritrovo: Centro di Educazione Ambientale, via Giolitti 33, Cinisello Balsamo



Andremo alla scoperta del Parco e realizzeremo insieme delle installazioni di Land Art con gli elementi della natura che ci circonda. Attraverso una forma d'arte che per definizione è effimera scopriremo l'importanza degli spazi verdi urbani e della loro tutela come strumento per la lotta al cambiamento climatico.

A seguire aperitivo insieme presso il Centro di Educazione Ambientale.



Lunghezza percorso: circa 6 km



Sono consigliate scarpe comode e impermeabili, abbigliamento adatto alle temperature e ombrello o kway.

Parte della passeggiata sarà in penombra dopo il tramonto del sole e si consiglia quindi di portare torce e/o cellulari.

Lungo la passeggiata sono presenti fontanelle con acqua potabile.

I cani sono ammessi purché restino al guinzaglio per tutta la durata della passeggiata.

In caso di pioggia l'evento sarà annullato.



Per aggiornamenti e ulteriori informazioni potete scrivere una mail a cinisello.balsamo@legambiente.org