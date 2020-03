Rettifica bando di concorso pubblico per esami per la copertura di N. 1 posto di "Istruttore Tecnico" a tempo Pieno e determinato - Cat. C - Posizione Economica C1 - Area Tecnica

(Cadorago, 06 Mar 20) Viene rettificato, per i motivi specificati nei D.P.C del 23.02.2020 e 01.03.2020, il bando di concorso in oggetto fissando la scadenza per la presentazione della domanda di ammissione tassativamente entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 27.03.2020.