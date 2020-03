Challenge "La natura si sveglia"

(Cadorago, 26 Mar 20) E' partita lunedì 23 marzo la sfida settimanale lanciata dal Centro biodiversità del parco Lura, gestito da Koinè cooperativa sociale, per invitare bambini e famiglie a scoprire i tesori naturali nascosti accanto a noi.

Si chiede di fotografare la Natura sul proprio balcone o giardino. Ogni domenica gli scatti saranno pubblicati sulla pagina facebook https://www.facebook.com/centrobioparcolura/.

Dal 23 al 28 marzo il tema della challange è 'la natura si sveglia'

La sfida è aperta a tutti e in contemporanea anche su Instagram con #aluraparcolura e naturalmente #iorestoacasa

Ogni lunedì sarà lanciata una nuova sfida, per scoprire nuovi aspetti della natura vicinissimo a noi in questo periodo in cui dobbiamo rimanere in casa.

Per info:

mail: centrobiolura@koinecoopsociale.it

seguiteci sulla pagina facebook: https://www.facebook.com/centrobioparcolura/