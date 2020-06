Scopriamo le lucciole dal 7 al 12 giugno e martedì 2 appuntamento ai Prati del Ceppo

(Cadorago, 01 Giu 20) Il centro biodiversità del Parco Lura riprende le attività dopo la lunga pausa invernale. Dopo aver festeggiato online la recente giornata dedicata alla biodiversità e la giornata europea dei parchi ora, in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente del 5 giugno, si torna a vivere la natura del parco e del suo corso d'acqua con una serie di iniziative.

Il Centro biodiversità e il Parco Lura organizzano uno stand informativo itinerante in varie località del parco, partendo martedì dal 2 giugno per arrivare a fine agosto. Ogni sabato e i giorni festivi, 2 giugno compreso, lo stand sarà presente dalle ore 14.00 alle 18,00, le domeniche tutto il giorno dalle 10.00 alle 18.00. Allo stand saranno disponibili informazioni sulla natura, gli itinerari e le varie attività del parco e, grazie agli educatori di Koinè cooperativa sociale, si proporranno attività per bambini. Ogni settimana lo stand si sposterà in un punto diverso del Parco.

Si comincia martedì 2 giugno, festa della Repubblica, ai Prati del Ceppo, la nuova area di laminazione del torrente Lura a partire dalle 10.00 di mattina fino alle 18.00

Inoltre da domenica 7 giugno e fino a venerdì 12 ogni sera organizza una serie di passeggiate notturne alla ricerca delle lucciole, dedicate ai bambini dai 6 ai 10 anni accompagnati da un adulto.

Fatti stupire dal bosco di notte: i suoi suoni, i suoi odori e... le sue luci! Guidato dalla voce narrante dell'educatore di Koinè cooperativa sociale entrerai nel magico mondo delle lucciole!

DATE E LUOGHI

7 giugno ore 21.30: Caslino al Piano, Laghetto Pasquè

8 giugno ore 21.30: Saronno, Parco urbano - ingresso Via Don Volpi

9 giugno ore 21.30: Lomazzo, Prati del Ceppo

10 giugno ore 21.30: Guanzate, Cinq Fo

11 giugno ore 21.30: Cassina Rizzardi, c/o Villa Porro Lambertenghi incrocio Via dei Boschi

12 giugno ore 21.30: Lomazzo, Prati del Ceppo

In caso di maltempo le date saranno rimandate

REGOLAMENTO Gli eventi sono gratuiti. Prenotazione online OBBLIGATORIA.

Per ogni data sono disponibili numero 10 posti. I partecipanti avranno obbligo di indossare mascherina chirurgica e mantenere, durante l'escursione, la distanza interpersonale di 2 metri tra ciascun nucleo famigliare.

Per iscriversi alle serate

Modulo online sul sito https://www.koinecoopsociale.it/

Per info: Email: centrobiolura@koinecoopsociale.it tel 320 9572736