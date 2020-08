Nuove attività di educazione ambientale per il triennio 2020/23

“Uniti per Natura”

(Cadorago, 24 Ago 20) "Uniti per Natura" è il titolo della nuova proposta delle attività di educazione ambientale per il triennio 2020-23 proposta da Consorzio Parco del Lura e PLIS Sorgenti del Torrente Lura.

Il progetto, rivolto alle scuole e alla cittadinanza dei Comuni dei due Parchi, nasce nell'ambito del nuovo Programma di azione del Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura-Lambro meridionale (accordo di sviluppo territoriale sottoscritto in Regione Lombardia il 22 luglio 2004 per la tutela dei corsi d'acqua) che vede la gestione coordinata tra i due Enti per la valorizzazione unitaria del bacino del torrente Lura.

Tra le azioni previste dal Contratto di Fiume, le attività di educazione ambientale sono lo strumento fondamentale per sensibilizzare e attivare il territorio e i suoi cittadini, a partire dalle scuole, nei processi di tutela, fruizione e valorizzazione della Valle del torrente Lura, aiutando lo sviluppo di una percezione unitaria del corridoio fluviale.

Sensibilizzazione e coinvolgimento del territorio nell'ambito del progetto dei due Parchi, sono concetti chiave anche nell'ottica delle nuove linee guida del MIUR, secondo le quali, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, l'educazione civica (Costituzione italiana, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale i tre assi portanti) diventerà materia di studio all'interno del curricolo scolastico.

Le attività di educazione ambientale del progetto "Uniti per Natura" sono rivolte alle scuole di ogni ordine e grado e diversificate per scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.

Con il progetto Uniti per Natura, Consorzio Parco del Lura e PLIS Sorgenti del Torrente Lura mettono a disposizione, complessivamente, oltre mille ore / anno di attività gratuite per le scuole, suddivise tra i Comuni in base alle quote di partecipazione di ciascun Comune nell'Ente di riferimento.

Obiettivo del progetto educativo è quello di raggiungere circa il 15% delle classi del territorio (circa 200 classi e 4.000 studenti ogni anno), in linea con le adesioni degli ultimi anni. Considerata la popolazione studentesca del territorio composta da circa 30.000 studenti che frequentano, in circa 1.500 classi, le oltre 160 scuole presenti.

PROGRAMMA E OFFERTE DIDATTICHE