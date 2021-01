INCONTRI DI PRESENTAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

(Cadorago, 25 Gen 21) AREA Parchi, in collaborazione con tutti gli enti coinvolti, presenta i tre progetti di Servizio Civile Universale - Semi di Cultura, Rete Ecologica 2030, Parks4Future - e le sedi dove si svolgeranno:



giovedì 28 gennaio e giovedì 4 febbraio dalle 15.00 alle 17.00 in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook di AREA Parchi



I due appuntamenti sono rivolti a tutti i ragazzi dai 18 ai 28 anni interessati a svolgere un anno di Servizio Civile Universale in una delle aree protette coinvolte (Parco Adamello, Parco Orobie Valtellinesi, Parco Adda Nord, Parco Montevecchia e Valle del Curone, Parco Groane, Parco Nord Milano, Parco Valle Lambro, Parco Valle del Ticino, Parco Lura, Riserva Torbiere del Sebino, Riserva Naturale Incisioni Rupestri Di Ceto, Cimbergo e Paspardo), l'Associazione Orto Comune Niguarda, la Fondazione Cineteca Italiana e l'Associazione Culturale Casa Testori

Scopri qui il programma delle due giornate e degli interventi. Se sei interessato ai due incontri ti invitiamo a segnalarlo qui, insieme alle tue domande. Potrai ricevere gli aggiornamenti ed eventuali materiali aggiuntivi

Per informazioni sul bando e su come presentare la domanda leggi qui. I termini per presentare la domanda scadranno il 15 febbraio alle ore 14.00