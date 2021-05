GIORNATA DELLA BIODIVERSITA’

22 Maggio

(Cadorago, 21 Mag 21) Le Nazioni Unite, per commemorare l'adozione del testo della Convenzione per la Diversità Biologica, avvenuta il 22 maggio 1992, hanno proclamato la Giornata Internazionale per la Biodiversità, allo scopo di aumentare la comprensione e la consapevolezza dei problemi legati alla biodiversità.

La biodiversità è la grande varietà di animali, piante, funghi e microorganismi che costituiscono il nostro Pianeta. Una molteplicità di specie e organismi che, in relazione tra loro, creano un equilibrio fondamentale per la vita sulla Terra. La biodiversità infatti garantisce cibo, acqua pulita, ripari sicuri e risorse, fondamentali per la nostra sopravvivenza.

La salvaguardia delle biodiversità è l'obiettivo primario delle aree protette, come il Parco del Lura. Il Parco, attraverso i progetti di riqualificazione naturalistica e ambientale, ha l'obiettivo di creare nuovi ambienti idonei agli ecosistemi naturali, contribuendo alla rigenerazione naturale e alla mitigazione dei rischi legati alle attività umane.