AVVISO DI ASTA PUBBLICA

per l'alienazione di beni mobili quali acquari e accessori in disuso per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta

IL DIRETTORE

In esecuzione alla Delibera di C.d.A. n. 8 del 17.02.2021 avente ad oggetto "BENI MOBILI QUALI ACQUARI E ACCESSORI DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO – PRESA D'ATTO DELL'INVENTARIO E CONTESTUALE ATTO DI INDIRIZZO PER SUCCESSIVA ALIENAZIONE ED IN SUBORDINE DISMISSIONE"

RENDE NOTO

che nella Sede Operativa del Consorzio di Via IV Novembre n. 9, il giorno 17.01.2022 alle ore 15.30, avrà luogo un'asta pubblica per l'alienazione dei lotti di beni come da allegato alla presente.

I beni, di cui all'allegato, sono visionabili presso il magazzino del Consorzio sito in Via Diaz n. 9 a Cadorago (CO), previo appuntamento entro la data di presentazione dell'offerta.

I beni sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, esonerando il Consorzio Parco del Lura da qualsivoglia responsabilità al riguardo di vizi occulti, mancato funzionamento, mancanza di parti ed eventuali danneggiamenti presenti.

Poiché la vendita riguarda più lotti, potrà essere formulata offerta anche per uno solo di essi, ovvero per parte di essi.

L'aggiudicazione di uno dei lotti non renderà obbligatorio l'acquisto degli altri.

Il ritiro dei beni dal deposito del Consorzio è a cura e a spese dell'aggiudicatario.

È possibile rivolgersi al Consorzio Parco del Lura ai seguenti recapiti: