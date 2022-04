22 aprile 2022

(Cadorago, 22 Apr 22) Il 22 aprile si celebra la Giornata della Terra, istituita nel 1970 e promossa da 193 Paesi delle Nazioni Unite.

L'obiettivo della Giornata è sensibilizzare i cittadini del mondo sui temi dell'inquinamento di aria, acqua e suolo, sulla distruzione degli ecosistemi e la perdita di biodiversità e sull'esaurimento delle risorse non rinnovabili.

"Invest In Our Planet" (Investire nel nostro Pianeta) è il tema del 2022 annunciato dagli organizzatori di Earthday.org. L'Earth Day 2022 si concentra sull'accelerazione delle soluzioni per combattere il cambiamento climatico e per attivare tutti, governi, cittadini e imprese, a fare la propria parte.

Il Parco del Lura e il Parco Sorgenti del Torrente Lura ribadiscono l'importanza della Giornata coinvolgendo le scuole del territorio nel progetto di educazione ambientale "Valle del Torrente Lura – Uniti per Natura", che vede ogni anno la partecipazione di centinaia di classi alle attività dedicate alla tutela dell'acqua e della biodiversità, ai cambiamenti climatici e ai servizi ecosistemici.

Per raccontare quanto viene fatto nella Valle, in tema di educazione ambientale, comunicazione, salvaguardia e valorizzazione del territorio, sono nati, proprio in occasione dell'Earth Day 2021, i canali social Facebook e Instagram "Valle del Torrente Lura - Uniti per Natura".

Oltre ai percorsi di educazione ambientale che stanno coinvolgendo le scuole in questi mesi primaverili, la proposta delle attività sarà arricchita anche dalla riapertura del Centro per la biodiversità di Lomazzo. Da maggio il Centro riaprirà ogni domenica dalle 10.00 alle 18.00 e a breve sarà disponibile il nuovo calendario degli eventi primavera-estate proposti dagli educatori ambientali di cooperativa Koinè, rivolti alle famiglie e agli adulti.