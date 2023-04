Dal 16 aprile al 25 giugno: ogni domenica il Centro biodiversità a Lomazzo è aperto dalle 15.00 alle 19.00

(Cadorago, 11 Apr 23) Prendono il via le attività al Centro per la biodiversità del Parco Lura a Lomazzo, con nuove aperture domenicali ed eventi di pulizia dei boschi e di scoperta della biodiversità e le consuete attività di educazione ambientale con le scuole.

Le attività di educazione ambientale gestite da Koinè cooperativa sociale sono state portate avanti per conto dei due parchi Lura e Sorgenti del Lura negli ultimi tre anni scolastici. Sono stati coinvolti circa 9.000 studenti dalle materne alle superiori, ovvero un terzo della popolazione scolastica dei 20 Comuni coinvolti. Sono state 3.000 le ore dedicate a visite guidate, laboratori e lezioni in classe sui temi quali biodiversità, clima, acque, mobilità sostenibile. Inoltre sono stati organizzati campus estivi, camminate, giornate del verde pulito e attività di conoscenza del territorio e della biodiversità che hanno coinvolto i cittadini di tutte le età.

Le attività raggiungeranno studenti, famiglie, adulti e tecnici:

Giornata del verde pulito e Bioblitz in arrivo nella seconda metà di maggio

Nei prossimi mesi si vuole quindi proseguire il percorso di conoscenza del Parco e promuovere la fruizione consapevole degli spazi verdi, far conoscere e valorizzare la biodiversità, le peculiarità storico culturali e i bioregionalismi del territorio della Valle del Lura, proporre esperienze di benessere in natura, sviluppare senso di appartenenza alla comunità della Valle del Torrente Lura. Inoltre nell'ambito del progetto sarà sviluppata la collaborazione con le Amministrazioni comunali del Parco del Lura, le associazioni, i gruppi di volontariato e gli Istituti scolastici.

Ricordiamo inoltre che in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua del 22 marzo 2023 è nata la Valle del Torrente Lura, con il primo incontro in cui la Comunità di Valle si è incontrata, in un momento tanto simbolico quanto significativo, alle sorgenti del torrente nel comune di Uggiate Trevano (CO).



Tutte le attività del Centro biodiversità saranno raccontate sui canali social della Valle del Torrente Lura: https://www.facebook.com/valletorrentelura e https://www.instagram.com/valletorrentelura/