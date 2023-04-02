CAMMINATE GUIDATE DEDICATE ALLA SCOPERTA DEI SENTIERI DEL PARCO
PUNTI DI RITROVO:
• CARONNO PERTUSELLA, DOMENICA 26 MARZO ORE 14.30 – RITROVO PRESSO PARCO DI VIA EUROPA
• ROVELLASCA, DOMENICA 2 APRILE ORE 14.30 – RITROVO PRESSO MUNICIPIO, PIAZZA VINCENZI
RIENTRO LIBERO. INIZIATIVA GRATUITA. L'INIZIATIVA È CONFERMATA ANCHE IN CASO DI MALTEMPO
L'ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI PROVOCATI A PERSONE O COSE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
PER INFORMAZIONI EDUCAZIONEAMBIENTALE@KOINECOOPSOCIALE.IT - 3209572736