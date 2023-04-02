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Camminiamo insieme

Camminate guidate alla scoperta dei sentieri del parco 26 marzo e 2 aprile

Da Domenica 26 Marzo a Domenica 2 Aprile 2023 dalle 14:30 alle 18:30

CAMMINATE GUIDATE DEDICATE ALLA SCOPERTA DEI SENTIERI DEL PARCO

PUNTI DI RITROVO:

• CARONNO PERTUSELLA, DOMENICA 26 MARZO ORE 14.30 – RITROVO PRESSO PARCO DI VIA EUROPA

• ROVELLASCA, DOMENICA 2 APRILE ORE 14.30 – RITROVO PRESSO MUNICIPIO, PIAZZA VINCENZI

RIENTRO LIBERO. INIZIATIVA GRATUITA. L'INIZIATIVA È CONFERMATA ANCHE IN CASO DI MALTEMPO

L'ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI PROVOCATI A PERSONE O COSE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

PER INFORMAZIONI EDUCAZIONEAMBIENTALE@KOINECOOPSOCIALE.IT - 3209572736

Prenotare online 



Caronno Pertusella21042ItalyLuogo: Caronno Pertusella
Comuni: Caronno Pertusella (VA), Rovellasca (CO)
Provincia: Como, Varese Regione: Lombardia
Organizzatore: Parco Lura
Info Email: EDUCAZIONEAMBIENTALE@KOINECOOPSOCIALE.IT Info Line: 3209572736
il nuovo laghetto nel parco
il nuovo laghetto nel parco
Locandina camminata Lura
Locandina camminata Lura
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