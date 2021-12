Babbo Natale di corsa

6 - 15 Km

Domenica 5 Dicembre 2021 dalle 08:00 alle 13:00

Manifestazione podistica ludico motoria a carattere internazionale a passo libero aperta a tutti.

Ritrovo: Rovellasca (CO) Via Monte Grappa 1

Partenza: libera, dalle 8.00 alle 9.30

Percorsi: 6 - 15 Km

Chiusura manifestazione: ore 13.30 o all'arrivo dell'ultimo partecipante

Quote: non sono previsti riconoscimenti euro 3,00 soci FIASP - Euro 3,50 non soci FIASP

Termine delle iscrizioni:

gruppi: sabato 04.12.2021 ore 19.00 rovellasca@maneranners.it - tel 331.9561457

singoli: domenica 05.12.2021 ore 09.30

responsabile della manifestazione: Vanzulli renato tel 393.9390369

Servizi previsti: parcheggio, assistenza medica, radioassistenza, servizio scopa

Non sono previsti: deposito bagagli, spogliatoi, docce

Bregnano 22070 Italy Comuni: Bregnano (CO), Rovellasca (CO)

Provincia: Como Regione: Lombardia

Organizzatore: MANERAnners

Info Email: rovellasca@maneranners.it Info Line: 3319561457 ComoMANERAnners

