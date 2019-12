NEL BORGO INCANTATO DI GERACI SICULO TRA FIORI E BABBI NATALE

DOMENICA 22 IL 2°RADUNO DEI BABBI NATALE

(Petralia Sottana, 19 Dic 19) Nel borgo fiorito di Geraci Siculo nel Parco delle Madonie è tempo di feste Natalizie e come per incanto domenica 22 la Pro Loco di Geraci Siculo realizzerà un sogno per molti bambini il II raduno dei Babbi Natale, manifestazione tra gli eventi organizzati per il periodo natalizio dal Comune di Geraci Siculo e dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore.Già la mattina e poi nel pomeriggio, a partire dalle 16,00, nel centro storico musiche natalizie,con la partecipazione Red one duo con entusiasmanti spettacoli e scenografiche acrobazie e la Band musicale di Geraci che allieterà il pubblico con delle piacevoli melodie natalizie.Babbo Natale accoglierà bambini e adulti nella sua casetta.

Il programma completo della manifestazione è disponibile su:

• www.prolocogeracisiculo.it

Per info e prenotazioni:

• info@prolocogeracisiculo.it