IL GIORNO DI SANTO STEFANO ESCURSIONE AL SANTUARIO MADONNA DELL'ALTO

NEL PARCO DELLE MADONIE UNO DEI SANTUARI MARIANI PIU'ALTI D'EUROPA

(Petralia Sottana, 23 Dic 19) L'escursione al Santuario Madonna dell'Alto è un percorso mozzafiato seguendo antichi sentieri di pastori e boscaioli. Tra i santuari mariani più alti d'Europa, sorge a 1819 m.s.l.m. nei pressi di Monte San Salvatore. Il complesso religioso sorge dove probabilmente tra il XIII ed il XIV secolo era stata edificata una piccola cappella dedicata alla Vergine Maria.

Un'antica e particolare tradizione popolare "a pigghiata da petra" vuole che il pellegrino che si rechi per la prima volta al Santuario, raggiunta la piccola fontana ai piedi del Monte Alto, raccolga al "peliere" un sassolino e lo porti con le labbra e con le mani dietro la schiena al Santuario per poi immergendolo nell'acqua benedetta. Quel sassolino simbolo di fede e di penitenza, lo proteggerà per sempre dalle avversità e dalle tentazioni della vita.

LUOGO: Monte Alto

DURATA: 5 ore circa

PARTENZA: h. 09.00 Bivio ss 120 e sp 54 (strada per Piano Battaglia)

DIFFICOLTA': E

Si raccomanda un equipaggiamento adatto ad un'escursione sulla neve: scarpe da trekking a collo alto, zaino piccolo, abbigliamento caldo e impermeabile, giacca a vento, bastoncini, guanti, berretto di lana o fascia collo, acqua, cibo (panini, frutta secca, biscotti, bevande energetiche, etc…) e medicine e accessori personali.

Quota di partecipazione:

€ 10,00 a persona

La quota comprende:

guida ambientale escursionistica (aigae)

assicurazione

fotografie dell'escursione

servizi di assistenza

utilizzo servizi del Grifone

Informazioni e prenotazioni:

Giovanni 3397727584 – info@madonieapassolento.it