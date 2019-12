AUGURI SPECIALI ISPIRATI DALL'ABIES NEBRODENSIS

SIMBOLO DI PACE DI SPERANZA E DI UNIVERSALE AMORE

(Petralia Sottana, 23 Dic 19) AUGURI SPECIALI

Con l'avvicinarsi del Natale,

non posso dimenticare

un dono della natura che ci ricorda Nostro Signore,

perché è un simbolo di pace, di speranza e di universale amore.

Parlo dell' Abies nebrodensis, albero sempreverde,

non perde mai la foglia,

anche in inverno non si spoglia.

Devo anche ricordare come su di te l'Ente Parco, dal 2000,

ha posto un'attenzione particolare.

L'iniziativa "Life Natura"venne chiamata

e a tal proposito merita di essere menzionata.

In occasione di questa attesa ricorrenza,

omaggiar vorrei con accorta diligenza

una splendida conifera

che da 9.000 anni solo in Sicilia prolifera.

È endemica della nostra terra,

non della zona costiera ma della parte più interna.

Sulle Madonie mise le sue radici,

l'ammirarti tuttora rende estimatori e bambini felici.

Nonostante il nome richiami le vicine montagne,

dei nostri monti è l'albero più importante.

Il suo scientifico appellativo non deve indurre in errore,

infatti con i Nebrodi ha in comune solo il nome.

È un albero con portamento a volte eretto e a volte incurvato,

è impossibile confonderlo con altre piante del creato.

Raggiunge l'altezza di 15 metri

e la sua chioma piramidale e verde

rende la flora ancor più bella e ridente.

I suoi aghi sono lunghi, rigidi e pungenti,

le pigne lunghe e opachescenti.

Questo bel regalo del Creato,

nel Parco delle Madonie

viene custodito e salvaguardato,

perché malgrado l'umana attenzione

è a rischio d'estinzione.

In serre è stato trapiantato

e da 30 esemplari

adesso a migliaia il suo numero è arrivato.

Ascari, l'artista, l'ha raffigurò su di un francobollo

e ciò per i madoniti rappresenta motivo di grande orgoglio.

Son quasi giunto alla conclusione

per la gioia di ogni lettore,

ma contento e appagato per averti,

caro Abete, con mie parole, ricordato e omaggiato.

Perché sei caro,

unico e importante,

dimenticarti non potrei nemmeno per un istante.

Penso di aver detto tutto e di non avere omesso niente,

a parte i miei più sinceri auguri di buon Natale a tutti,

allo Staff dell'Ente Parco, al Commissario e al Presidente.

Antonello Di Carlo