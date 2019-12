69 COMPAGNIE TEATRALI 842 ATTORI IN GARA A CASTELBUONO NEL PARCO DELLE MADONIE

LA I EDIZIONE DEL GRAN GALA'DEL TEATRO DIALETTALE

(Petralia Sottana, 23 Dic 19) Sono 69 le Compagnie Teatrali amatoriali provenienti da tutta la Sicilia e 842 gli attori in gara numeri da capogiro per la I Edizione del Gran Galà del Teatro Dialettale "Premio Città di Castelbuono".Un progetto che ha lo scopo di riunire tutti gli artisti siciliani in un unico luogo.Un'iniziativa nata dall'esigenza di dar lustro all'impegno e alla passione che accomuna le Compagnie Teatrali amatoriali, che spesso interpretano pietre miliari della tradizione teatrale siciliana, mosse esclusivamente dall'innata voglia di lasciarsi trasportare dalle emozioni che solo il teatro può dare.Si tratta di Compagnie autogestite ed autofinanziate con modeste risorse, in cui nessuno riceve un salario ma tutti offrono il proprio volto, la propria voce e le proprie forze, perché il Teatro è anche evasione, divertimento oltre che riflessione e cultura.Una festa per l'Arte ed un momento per ricordare i principi di solidarietà, uguaglianza e tolleranza, che oggi sembrano vacillare in questa nostra società orientata all'esclusione del diverso.