FARE GLI AUGURI DI NATALE CON UN SELFIE DA UN COMUNE FIORITO

NEL PARCO DELLE MADONIE GERACI SICULO E PETRALIA SOTTANA

(Petralia Sottana, 23 Dic 19) Natale è tempo di allegria, riflessione ma anche di foto. Quale miglior gratificazione inviare i propri auguri con un messaggio di rispetto per l'ambiente in cui viviamo? Basta un semplice e diffusissimo selfie per augurare il "Buon Natale …da un Comune Fiorito".Uniti dal motto "fiorire è accogliere" e nella condivisione di iniziative. Il gruppo dei Comuni fioriti della Sicilia in vista del Natale ha deciso di proporre un unico cartello con i maggiori eventi. In questo modo ogni evento sarà pubblicizzato in condivisione tra i vari comuni, sia per fare rete, sia per informare in modo semplice e diretto sull'ampia rosa di eventi in cui è possibile trascorrere le serate natalizie."E' davvero tanto l'impegno di amministrazioni comunali, associazioni, volontari e cittadini che meritano un grazie nella forma più semplice e immediata che ormai tutti utilizziamo, basta un selfie, se poi lo coloriamo con il sorriso dei fiori, sarà un messaggio di Natale perfetto, dice Michele Isgrò referente siciliano del Circuito Nazionale Comuni Fioriti d'Italia.

Naturalmente oltre agli eventi del manifesto unitario, nei vari i comuni si svolgeranno anche altre tradizionali manifestazioni, dai mercatini, alle tombolate dagli zampognari ai grandi alberi di Natale belli e curiosi da quello con migliaia di luci a led a quello no-plastic creato con il riciclo di cinque mila bottiglie di plastica e realizzato a Terme Vigliatore dall'associazione cinquesei.

Nel Parco delle Madonie:

GERACI SICULO (PA) "Il Presepe Fiorito" un evento di particolare rilievo per la cultura e la tradizione del presepe, iscritto nel fascino dell'atmosfera montana, in una cornice di "bellezza fiorita" nei secoli, nella fede, nell'arte e nelle costumanze di un Popolo "pastorale". I presepi, realizzati in pregevoli chiese del centro Madonita, costituiscono un magnifico itinerario nel cuore di uno dei borghi più belli d'Italia. Dal 21 Dicembre al 6 Gennaio a cura delle associazioni laiche e religiose, dei cittadini,degli alunni dell'Istituto Comprensivo "21Marzo" e dell'Amministrazione Comunale

PETRALIA SOPRANA, "Presepe d'In Canto" all'interno del Palazzo Baronale la natività è rappresentata dalle sculture realizzate dall'artista Trapani Pierluca che si è liberamente ispirato alle opere dello scultore siciliano Giacomo Serpotta. I testi e le riflessioni sono scritte e recitate dal poeta attore e regista Santi Cicardo. Un mix tra sculture, effetti video, suoni. Ideazione e regia a cura di Leonardo Bruno. Un emozionante viaggio tra arte, tradizioni, riflessione e meditazione. Si terrà nei giorni 7 – 8 – 14 – 15 – 20 – 21-22- 23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 29 – 30 Dicembre e 1 – 4 – 5 – 6 Gennaio – Con la collaborazione della Pro Loco -Info e prenotazioni www.presepedincanto.it