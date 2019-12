MADONIE GEOPARK PATRIMONIO UNESCO DAL 2015 CONVEGNO A CASTELBUONO

STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE DI RICADUTA ECONOMICA NEL TERRITORIO DEL PARCO DELLE MADONIE

(Petralia Sottana, 27 Dic 19) Nel Madonie Geoparco a Castelbuono Il Club per l'Unesco di Castelbuono-Madonie, in collaborazione con il Comune di Castelbuono, il Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo, l'Ordine Regionale Geologi Sicilia, il Parco delle Madonie e l'Associazione Haliotis, organizza per sabato 4 gennaio 2020 alle ore 17.00, il convegno Madonie Geopark, dal 2015 patrimonio dell'Unesco – il tema del convegno sarà "stato dell'arte e prospettive di ricaduta economica nel territorio del Parco delle Madonie".Il Madonie Geopark si trova in un contesto paesaggistico particolarmente interessante dal punto di vista geologico e geomorfologico. Il Geoparco rappresenta quasi tutti gli aspetti della geologia siciliana, con una storia molto complessa iniziata oltre 220 milioni di anni fa. La sede dove si svolgerà il convegno è a Castelbuono presso la sala conferenze M. Morici del Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo.