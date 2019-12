NEL PARCO DELLE MADONIE A 1865 METRI ARRIVERA' IL WIDE-FIELD MUFARA TELESCOPE

DAL GAL HASSIN DI ISNELLO ALLA RICERCA DI SORGENTI LUMINOSE NELLO SPAZIO

(Petralia Sottana, 27 Dic 19) Nel Parco delle Madonie sul Monte Mufara a Piano Battagli in uno dei posti più belli al mondo arriverà presto il telescopio WMT.È sul sito astronomico più alto d'Italia, a 1865 metri, sulla sommità di Monte Mufara (Piano Battaglia, Sicilia) che sorgerà nei prossimi mesi il Wide-field Mufara Telescope (WMT) un telescopio riflettore dotato di uno specchio primario di 1 metro a grande campo (circa 7 gradi quadrati) robotico e fruibile in remoto.Il WMT, la cui strumentazione sul piano focale consiste in una camera CCD 10k x 10k pixel, permetterà di monitorare in modo specifico e continuo la volta celeste con l'obiettivo di individuare sorgenti luminose.