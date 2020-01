TRA LE VIE DI BETLEMME NEL PARCO DELLE MADONIE A COLLESANO IL PRESEPE VIVENTE

ITINERARIO DEL GUSTO AMBIENTAZIONI FEDELI A QUELLI DI 2000 ANNI FA

(Petralia Sottana, 03 Gen 20) L'emozione di un magico passato che ritorna.



Al via la II edizione del presepe vivente-itinerario del gusto madonita tra le vie di Betlemme per vivere un percorso spirituale, storico, con certosina fedeltà nella ricostruzione delle ambientazioni, il visitatore si troverà catapultato a 2000 anni fa, in quella piccola Betlemme, ricca di mercanti di ogni genere, osti e locandieri con le loro pietanze preparate secondo tradizione. Lungo il percorso tra viuzze e vicoli si potranno degustare, infatti, piatti tipici locali e madoniti.Molto bella anche l'atmosfera che Collesano sa dare in questo periodo di feste con le sue luci e il suo centro l'evento in programma domani 4 e 5 gennaio .Per questa manifestazione sarà anche possibile visitare la mostra itinerante "Trame di Filo" promossa dall'Ente Parco delle Madonie