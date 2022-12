Da Lunedì 26 a Mercoledì 28 Dicembre 2022

Siamo felici di comunicarvi che anche quest'anno, Pollina aprirà le porte del suo Presepe Vivente.Sarà un'edizione nuova, un'edizione dedicata alla RINASCITA, soprattutto dopo il periodo pandemico,in seguito il quale abbiamo tutti bisogno di RINASCERE,abbiamo tutti bisogno di aprire i nostri cuori a nuove SPERANZE.L'intera Comunità si sta prendendo cura di questo progetto che incanta gli occhi e riscalda i cuori e tutti siamo già in movimento per far si che tutto sia perfetto! Segnate le date,26-27-28 DICEMBRE 2022 dalle 15:00 alle 21:00,