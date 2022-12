PARLA IL SIGNOR ASINO

Sabato 31 Dicembre 2022

DOVE SI TROVA LA NUNNA VECCHIA?

Ecco la dichiarazione del Signor Asino: "La Nunna Vecchia, la cui identità rimane ignota, uscirà allo scoperto finalmente dopo anni!!

Si troverà a Isnello il 30 dicembre e a partire dalle ore 21.00, da Piazza Peppino Impastato, girerà per il Centro Storico. Chi riuscirà a trovarla avrà come ricompensa regali e caramelle.. raccomando ai bambini di portare con sé campanacci e campanellini per farla uscire allo scoperto!!"



CI VEDIAMO IL 30 DICEMBRE ALLE ORE 21:00

IN PIAZZA PEPPINO IMPASTATO PER CATTURARE LA NUNNA VECCHIA