A Pollina si rinnova la tradizione del presepe vivente

Da Venerdì 27 a Domenica 29 Dicembre 2019

Pollina ripropone per il terzo anno il presepe vivente un percorso tra arti e mestieri, il 27 – 28 – 29 dicembre 2019 con oltre quaranta quadri da visitare.Nel cuore del centro storico, utensili e costumi di vita quotidiana di un tempo nella sua semplicità. Centocinquanta persone, abitanti di Pollina e Finale saranno i protagonisti nelle scene rappresentate . L'obiettivo resta quello di mettere in risalto il patrimonio monumentale e artistico del borgo, come la Natività di Antonello Gagini.Tre giorni durerà la manifestazione e si potrà visitare il presepe dalle 15 alle 21 .Il percorso ha una durata di 60 minuti circa, per accedervi è previsto un ticket di 5 euro (escluso i bambini fino a 5 anni) in cui sono comprese 6 degustazioni: pani cunsatu, cudduruni frittu, ricotta e formaggi, vino cotto e biscotti, o di 7 € che comprende anche il giro al meraviglioso Tesoro della Chiesa Madre di Pollina, che racchiude opere di valore inestimabile . Al di fuori del percorso saranno presenti stand di prodotti artigianali. Il percorso è agevole e adatto a tutti, ma, dovendo passeggiare per le stradine di un antico borgo, si raccomanda di indossare calzature comode per le possibili irregolarità del suolo. Inoltre non è adatto per passeggini e/o carrozzine.I visitatori potranno usufruire di un ampio parcheggio gratuito. Per chi vuole potrà usufruire del servizio navetta. È consigliata la prenotazione.

Pollina 90010 Italy Comune: Pollina (PA)

Provincia: Palermo Regione: Sicilia



