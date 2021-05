#EGNWeek21 Alla ricerca delle Farfalle delle Madonie-BUTTERFLY WATCHING

#EGNWeek21 88 geoparchi in 26 Paesi in Europa per festeggiare insieme la Settimana Europea dei Geoparchi!! Parco delle Madonie Geopark Unesco

Martedì 1 Giugno 2021 ore 09:30

Martedi 1 giugno 2021 Butterfly watching per immergersi nella natura andando alla ricerca di alcuni dei suoi più affascinanti abitanti le Farfalle,il Parco delle Madonie è un luogo fantastico per praticarlo ospita circa 100 specie di farfalle diurne tra cui alcuni endemismi es.Parnassius apollo sicilie a Piano Battaglia a cura di Madonie Explore Sicilia per prenotare 327\0410244 appuntamento alle ore 10 alla Battaglietta di Piano Battaglia

Petralia Sottana 90027 Italy Luogo: PIANO BATTAGLIA

Comune: Petralia Sottana (PA)

Provincia: Palermo Regione: Sicilia

Organizzatore: Parco delle Madonie Geopark Unesco

Info Email: info@parcodellemadonie.it Info Line: 3270410244 PalermoParco delle Madonie Geopark Unesco

