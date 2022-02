Nel cuore del Parco delle Madonie

Lunedì 14 Febbraio 2022 ore 09:00

L'escursione inizia al Rifugio Il Grifone a Piano Battaglia e segue il sentiero in mezzo alla faggeta che porta alla cime della Mufara a 1865 metri sul livello del mare. Dalla cime si apre un panorama unico in Sicilia. Il percorso è adatto a tutti anche ai bambini a partire dai 12 anni.

LUOGO: Monte Mufara

DURATA: 3,00 ore circa

PARTENZA: h. 09.00 rifugio Il grifone a Piano Battaglia

DIFFICOLTA': facile, accessibile anche ai bambini con età superiore ai 12 anni

Il percorso può essere cambiato qualora le condizioni ambientali non siano idonee per un'escursione in sicurezza.

L'escursione è organizzata nel rispetto delle normative sul Covid19

Si raccomanda un equipaggiamento adatto ad un'escursione sulla neve: scarpe da trekking a collo alto, zaino piccolo, abbigliamento caldo e impermeabile, giacca a vento, bastoncini, guanti, berretto di lana o fascia collo, acqua, cibo (panini, frutta secca, biscotti, bevande energetiche, etc…) e medicine e accessori personali.

Quota di partecipazione: € 10,00 a persona La quota comprende:

guida ambientale escursionistica (aigae)

assicurazione

fotografie dell'escursione

servizi di assistenza

utilizzo servizi del Grifone prima e dopo escursione

€ 20,00 a persona

guida ambientale escursionistica (aigae)

assicurazione

ciaspole

bastoncini

fotografie dell'escursione

servizi di assistenza

utilizzo servizi del Grifone prima e dopo escursione

Per NOLEGGIO altra attrezzatura attività outdoor (ghette, scarponi, doposci, etc.) clicca qui

Informazioni e prenotazioni: Giovanni 3397727584 – info@madonieapassolento.it