Nel cuore del Parco delle Madonie

Domenica 27 Febbraio 2022 ore 09:00

Percorrendo i sentieri del parco, non solo neve ma una natura in piena rinascita, il paesaggio riprende i suoi colori e gli orizzonti diventano scenari sconfinati da guardare dalle alture, come quadri di una galleria a cielo aperto!La nostra primavera inizia da qui



Dal borgo di Petralia Soprana passando dentro il bosco di Savochella appena sotto Piano Catarineci fino al piccolo lago di gorgo Pollicino: cammineremo sui sentieri che si snodano come una rete nascosta tra le pieghe montane alberate, pianori verdi e rocce nude, un habitat straordinario multiforme e diversificato.Ammireremo gli orizzonti sconfinati su versanti opposti che si affacciano sul paesaggio aperto come un libro che racconta l'entroterra cuore della Sicilia, i borghi in lontananza e fino alla suggestione dell'Etna fumante che si impone alla vista come una gigante di pietra.Cos'è un paesaggio se non un insieme di elementi uniti che ci coinvolge e ci emoziona richiamando quelle radici ataviche e lontane che legano uomo e natura in un unicum indivisibile?Alle porte della primavera la neve si ritira verso le vette, lascia il posto all'erba nuova sui prati che si coprono delle fioriture multicolori e lentamente si scioglie in ruscelli che cantano dentro il bosco con piccole cascate luccicanti e arrivano ad alimentare il piccolo lago di gorgo Pollicino.E al ritorno, dopo il pranzo condiviso con i prodotti del territorio, ci troveremo immersi dentro il cuore di pietra del borgo, le sue chiese barocche, i suoi belvedere luminosi, le strade e i vicoli dove i panni sono stesi come bandiere, i profumi sanno di casa e di cucina, le piazze hanno le facce e gli occhi dei suoi abitanti.

INFO Data e Ora:- DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022ore 09.00Partenza escursione:- ore 09.30APPUNTAMENTO:- Fermata Bus (Centro Storico)

TIPOLOGIA PERCORSO Ad anello e per un breve tratto a bastone, sterrato praticabile su sentieri della forestale, fuori sentiero su manto erboso praticabili in sicurezza.

Tempo di percorrenza:- 4 h 30 circa, soste incluse e colazione al sacco;- 15.30 visita al borgoLunghezza escursione naturalistica:- 9 km circaDislivello:- 250 mtAltitudine minima 1.117 mt / Altitudine massima: 1.316Difficoltà:- moderata, adatta sia per appassionati che per escursionisti esperti

ABBIGLIAMENTO Prettamente invernale a strati, guanti, copricapo/berretto, scarpe da escursionismo/trekking obbligatorie e preferibilmente alte alla caviglia;

ACQUA E CIBO consigliati 2L di acqua, non presenza di punti acqua sul percorso; frutta secca, snack/barrette o biscotti da consumare all'occorrenza e/o durante le pause.

ATTREZZATURE Bastoncini da trekking per chi li preferisce e li usa in camminata, giacca impermeabile e antivento con cappuccio in caso di pioggia, possibilità di vento durante il percorso.

PRENOTAZIONE Fino alle ore 15.00 di sabato 26 febbraio – obbligatoria; non verranno ammesse adesioni sul posto.In caso di condizioni meteo avverse, o imprevisti non imputabili all'organizzazione, il programma subirà modifiche per effettuare comunque la giornata; nel caso di annullamento verrà rimandato ad altra data da destinarsi previa comunicazione telefonica/sms/whatsapp.

Numero massimo di partecipanti: 20 CONTATTI Ass.ne Cittadinanza Attiva Petralia Soprana Giovanna Gebbia 3394871621Paola Adorno 3495455876

QUOTA ADESIONE Costo € 15 a persona;la quota comprende visita guidata al borgo di Petralia Soprana; guida in escursione naturalistica; assicurazione; pranzo di degustazione con prodotti tipici del territorio.Il programma si svolgerà secondo le disposizioni vigenti in osservanza alla regole Covid – 19

INDICAZIONI STRADALI Dall'autostrada A19 Catania/Palermo uscire a IROSA e proseguire sulla SS 290 seguendo le indicazioni per Petralia Soprana.Al bivio della frazione di Madonnuzza proseguire in direzione Gangi fino all'ingresso sulla sinistra per Petralia Soprana, percorrere la strada fino all'ingresso nel borgo davanti al Bar Al Pascià;