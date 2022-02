Nel cuore del Parco delle Madonie

Domenica 27 Febbraio 2022 ore 09:30

Evento di Inner Sicily

TRA BORGHI, CASTELLI E ACQUE CALDE

Un trekking tra due dei borghi più belli e poco conosciuti delle Madonie. Attraverso un antico percorso dal borgo di Caltavuturo, prima raggiungeremo il Castello di Terravecchia che si erge sull'omonima rupe che costituisce il vecchio centro abitato medievale, e dopo ci inoltreremo in uno straordinario tratto naturalistico molto panoramico dell'antica via sino a Sclafani Bagni. Un piccolo borgo che domina la vallata che va dal Torto all'Imera, con una splendida visuale sulla riserva naturale Orientata Bosco Favara e di Granza, per poi raggiungere le antiche terme passando da una pozza di acqua termale a 360° in mezzo alla natura.DESCRIZIONE DEL PERCORSO:

Lasciate le auto nel posteggio in zona anfiteatro di Caltavuturo, e da lì inizieremo un Urban-trek tra i vicoli del paese sino a raggiungere il castello di Terra Vecchia Passando dai Mannari, un sito etno-antropologico costituito da antichi ovili in pietra, ne conosceremo le storie e ammirando lo straordinario paesaggio a 360°.

Scenderemo poi di nuovo verso il centro del paese e dopo una breve sosta, intraprenderemo un tratto della Via Francigena che collega Caltavuturo a Sclafani Bagni. Un percorso di circa 6 Km con un dislivello di +400mt, tra querce, uliveti e pascoli con una vista costante sulla Val D'Himera i monti delle Madonie.

Dopo la pausa per il pranzo, in una bella area attrezzata, il paese di Sclafani Bagni, ci attende per essere svelato sino ai i ruderi del castello. Dopo una breve sosta un Caffe all'unico bar, riprenderemo il cammino in direzione delle antiche terme passando da una pozza di acqua termale. Il tratto presenta una discesa molto ripida. Questo tratto è consigliato solo a chi è molto allenato e ha buone ginocchia, comunque per tutti, sarà possibile andare a riprendere le proprie auto e raggiungere comodamente le terme e poi rientrare alle auto a Caltavuturo.TIPO DI PERCORSO: percorso a bastone su strada urbana asfaltata, strada con ciottoli, trazzere, sentieri naturali tracciati, pietraia e terreno naturale scosceso.

Tempo di percorrenza: 5 ore escluso soste.

Lunghezza: 8 km circa

Dislivello: 480 m circa

Altitudine massima: 870 m

Difficoltà: Media. Escursione adatta a chi ha esperienza di camminata in natura.ATTREZZATURA E NOTE: Abbigliamento adatto alla stagione, berretto, guanti; obbligatori gli scarponi da escursionismo; 2 l di acqua; pranzo a sacco. Consigliati bastoncini da trekking; un telo; un cambio di calze e scarpe. Se prevista pioggia si consiglia l'uso di abbigliamento idoneo, giacca o mantella impermeabile con cappuccio. Zona ventosa.DOVE E QUANDO: domenica 27 febbraio, ore 9:30 centro di Caltavuturo.

Punto di incontro a Caltanissetta: ore 8:00

Tutti i dettagli sui luoghi di ritrovo verranno dati al momento della prenotazione.INFORMAZIONI GENERALI

Prenotazione obbligatoria entro le 12 di sabato 26 febbraio.

Contattare:

Irene Bonanno 3406268393

Marco Muscarella 3274527069 3274527069

(guide ambientali escursionistiche associate Aigae)

Numero massimo di partecipanti: 25Costo: 15€ - la quota comprende accompagnamento con guide ambientali escursionistiche, assicurazione infortuni e merenda lungo il percorso.Ogni programma si svolgerà nel rispetto delle regole e secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.N.B L'escursione potrà subire annullamento in caso di cattive condizioni meteo entro le 18 del sabato. La comunicazione verrà data telefonicament