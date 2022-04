Lascia che il buio non avvolga la tua anima ma cammini su onde di luce che rischiareranno il tuo passo incerto nel tempo che verrà

Domenica 10 Aprile 2022 ore 16:30

Cosima Curione conosciuta come Lina è nata a Collesano splendido borgo nel Parco delle Madonie ,dopo aver smesso di lavorare facendo per 35 anni l'insegnante nelle scuole primarie scopre la passione per la poesia scritta si con la penna ma guidata dal cuore.Interverranno il Presidente BC Sicilia Cefalù ,il Giornalista e scrittore Antonino Cicero, la lettrice Carmelina Colombo e Arianna Attinasi delle Edizioni Arianna.La presentazione sarà preceduta dai saluti del Sindaco di Collesano Giovanni Meli e da elsa Ingrao Assessore alla Cultura.