Si svolgerà dal 19 al22 APRILE 2022. Questo il Programma

19 aprile:

ore 16,30 – Presentazione del libro di Costanza Di Quattro "Giuditta e il Monsù". Dialoga con l'autrice il musicista Mario Incudine.

21 aprile:

ore 15,30 – Presentazione del libro "Io, Felicia. Conversazione con la madre di Peppino "Impastato".

Interverranno gli autori, Mari Albanese e Angelo Sicilia, affiancati da Maria Luisa Impastato, nipote di Peppino e direttrice della Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato. In collaborazione con la Casa editrice Navarra di Palermo.

Parteciperanno alla diretta le classi della Scuola secondaria di I° grado di Gratteri e la classe III D della sede di Cefalù dell'IC "N. Botta" insieme alla Dirigente Scolastica, Prof. Antonella Cancila e alla Responsabile del plesso di Gratteri, Prof. Anna Ragusa.

22 aprile:

ore 10,00 – "Leggere è aprire le porte su mondi fantastici"

"Il Piccolo Principe presentato dai ragazzi"

Attività con gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I° grado di Gratteri – Biblioteca comunale.

ore 16,30 – Presentazione del libro "Mòviti fermu" di Giuseppe La Perna.

Dialoga con l'autore Angelo Aliquò.

Le presentazioni dei libri si svolgeranno on line, su apposita piattaforma, e potranno essere seguiti in diretta sulla Pagina Facebook "Biblioteca Comunale Gratteri".